Разрушительные украинские операции на территории российских регионов, изрядно удаленных от украинско-российской границы, происходят все чаще. Журналист Павел Соболев считает, что эти атаки на военные или военно-промышленные объекты не только ослабляют российскую военную машину, но и сеют панику в российском политическом руководстве, потому что возможности Украины начинают казаться неограниченными. Усилить же эту панику, как ни странно, помогает и эффективность операций Израиля против «Хезболлы» и ХАМАС.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Успехи Украины и Израиля в глубоком тылу врагов: когда добро показывает длинные руки, зло трясется от ужаса (2)
Виктор Орбан ведет странную дипломатию, встречаясь с российским и китайским лидерами и утверждая, что эти его усилия вот-вот приблизят окончание войны, Россия тем временем интенсифицирует применение планирующих авиабомб, активно наступает на Покровск и грозит новым наступлением в Харьковской области. Не обязательно искать противоречия между первым и вторым: Россия действительно может стремиться к переговорному процессу, но при этом и стараться получить на нем максимально выгодные «стартовые позиции».
С середины 2022 года говорится, что главным условием России на этих переговорах будет закрепление границы между государствами-противниками по линии фронта - там, где она будет проходить на тот момент. В связи с этим понятно намерение передвинуть эту линию поглубже в Украину, чтобы преподнести территориальные завоевания российскому населению как суперуспех и как достигнутую цель «специальной военной операции».
Не только потери, но и паника
Тем не менее, события последних недель дают основания предполагать, что сила позиций противоборствующих сторон на гипотетических переговорах может определяться далеко не только ходом фронтовых действий. Украине все чаще удается наносить результативные удары в настолько глубоком российском тылу, что это тоже все чаще заставляет задуматься о том, а где, собственно, проходят рамки соответствующих украинских возможностей, и ожидать поражения все более и более ошеломляющих целей.
Безусловно, успех таких атак имеет не только психологическое значение. Украинская атака на аэродром Оленья в Мурманской области закончилась повреждениями дорогостоящих боевых самолетов, пожар на заводе Роскосмоса на Урале (в котором уже инерционно без всякого фактического подтверждения различается «украинский след») непременно сильно нарушит производство российских ракет, то есть это, безусловно, военные удачи. Но в то же время это и средство эмоционального давления: по сути, Украина демонстрирует, что состоятельна бить по чему угодно.
Почему бы Украине не догнать Израиль
Это не может не подогревать в Кремле панические настроения, которые наверняка распространяются в том направлении, что Украина в какой-то момент может начать работать не «по объектам», а «по персоналиям». И если даже порой хозяину Кремля удается отгонять от себя подобные страхи как неправдоподобные, то наверняка приходящие с Ближнего Востока невероятные новости снова придают этим кошмарам рельефность и глубину.
Израилю действительно удалось совершить с небольшим интервалом две поражающие воображение вещи, причем исключительная непостижимость второй заставила чуть ли не позабыть об убийственном - во всех смыслах - эффекте первой. Уничтожение влиятельного командира «Хезболлы» в Бейруте показалось было феноменальной в своей изощренности и точности операцией, но она стала смотреться чуть ли не рутинной обыденностью после уничтожения в Тегеране прибывшего туда на инаугурацию иранского президента лидера ХАМАС.
Этот успех показал, что для относящихся к лучшим в мире спецслужб и разведок возможно все. У Украины в этом смысле пока нет такой устоявшейся сверхрепутации, как у Израиля, но, повторимся, последние украинские вылазки в глубоком российском тылу волей-неволей заставляют признавать за украинцами вполне обоснованные амбиции на вхождение в мировую элиту в этой «сфере».
На этом фоне недавние слова Кирилла Буданова о том, что попытки уничтожения Владимира Путина регулярно предпринимаются, но пока оказываются неудачными, российскому лидеру едва ли удается воспринимать как ничем не подкрепленную браваду.
Цивилизационный выбор
При этом гибель ключевых фигур в ХАМАС или «Хезболле» едва ли может интерпретироваться Кремлем как наносящая прямой ущерб кремлевским интересам. Самые в этом роде неприятные для России зарубежные новости последних дней пришли из Африки, где в Мали туареги уничтожили несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер», среди прочего обеспечивающих и пополнение путинских золоторудных активов. Украинская разведка не случайно с гордостью отчиталась о своем вкладе в эту победу повстанцев.
Однако очень легко представить, что отнюдь не украинский флаг в руках празднующих победу над вагнеровцами туарегов на растиражированной в СМИ фотографии сильнее всего нервирует в эти дни Владимира Путина. При всем уважении к июльской военной победе туарегов, совсем необязательно, что они на свою борьбу с бамбара совсем уж прямо проецируют суть украинско-российского конфликта. Тут скорее Путин и Пригожин первыми встали на одну сторону, и, соответственно, Украина стала выглядеть естественным союзником для другой.
Все, однако, совершенно по-другому обстоит в ситуации с Израилем и ХАМАС/«Хезболлой». Тут становится как раз слишком уж заметным, что Украина и Израиль защищают один и тот же цивилизационный выбор, один и тот же комплект ценностей, и защищают тоже по сути от одного и того же типа варварства, пусть и с некоторыми в нем различиями в этнических и географических деталях.
В общем, трудно вообразить, где еще очевиднее проходила бы сейчас грань между добром и злом, так что Владимира Путина, абсолютистски олицетворяющего собою второе, никак не может не угнетать явленная несокрушимость - и «неостановимость» - благородной силы первого.
Именно по этой причине не исключено, что самую сильную позицию Украине на потенциальных переговорах с агрессором может дать усиливающийся страх Владимира Путина за свою жизнь. Если это так, то арктические и уральские попадания Украины тут оказываются весьма полезны, а Израиль в этой «подготовке почвы» служит Украине пусть и не особенно сознательным, но чрезвычайно эффективным союзником.