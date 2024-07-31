Цивилизационный выбор

При этом гибель ключевых фигур в ХАМАС или «Хезболле» едва ли может интерпретироваться Кремлем как наносящая прямой ущерб кремлевским интересам. Самые в этом роде неприятные для России зарубежные новости последних дней пришли из Африки, где в Мали туареги уничтожили несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер», среди прочего обеспечивающих и пополнение путинских золоторудных активов. Украинская разведка не случайно с гордостью отчиталась о своем вкладе в эту победу повстанцев.

Однако очень легко представить, что отнюдь не украинский флаг в руках празднующих победу над вагнеровцами туарегов на растиражированной в СМИ фотографии сильнее всего нервирует в эти дни Владимира Путина. При всем уважении к июльской военной победе туарегов, совсем необязательно, что они на свою борьбу с бамбара совсем уж прямо проецируют суть украинско-российского конфликта. Тут скорее Путин и Пригожин первыми встали на одну сторону, и, соответственно, Украина стала выглядеть естественным союзником для другой.

Все, однако, совершенно по-другому обстоит в ситуации с Израилем и ХАМАС/«Хезболлой». Тут становится как раз слишком уж заметным, что Украина и Израиль защищают один и тот же цивилизационный выбор, один и тот же комплект ценностей, и защищают тоже по сути от одного и того же типа варварства, пусть и с некоторыми в нем различиями в этнических и географических деталях.

В общем, трудно вообразить, где еще очевиднее проходила бы сейчас грань между добром и злом, так что Владимира Путина, абсолютистски олицетворяющего собою второе, никак не может не угнетать явленная несокрушимость - и «неостановимость» - благородной силы первого.

Именно по этой причине не исключено, что самую сильную позицию Украине на потенциальных переговорах с агрессором может дать усиливающийся страх Владимира Путина за свою жизнь. Если это так, то арктические и уральские попадания Украины тут оказываются весьма полезны, а Израиль в этой «подготовке почвы» служит Украине пусть и не особенно сознательным, но чрезвычайно эффективным союзником.