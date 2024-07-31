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В центре Тарту из-за сильного дождя провалилась тротуарная плитка

Йенс Раавик
, журналист
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Фото: Henn Uuetoa

Несмотря на то, что многодневный дождь не привел к большим проблемам для жителей Тарту, некоторые его последствия все еще видны в городском пространстве. Например, в центре города, в парке Ууэтуру, провалилась тротуарная плитка.

Перевод: Валерия Ермакова

Во вторник вечером в центре Тарту, между театром «Ванемуйне» и торговым центром «Каубамая», в парке Ууэтуру образовалась большая яма посреди дороги, в которую провалилась тротуарная плитка.

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