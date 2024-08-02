Борис Тух Вдовья доля: знамя феминизма реет над кинозалами

В самой «Мадам Клико» слишком много недосказанностей, обрывов сюжета, если образы самой Барб-Николь и несчастного Франсуа, а также его сурового отца Филиппа Клико (Бен Майлз), который не хотел, чтобы фирма осталась в руках невестки, очерчены внятно, то каков Луи Бон за пределами отведенного ему места в сюжете, нам остается только догадываться, и Сэм Райли дает очень многое для того, чтобы мы могли дорисовать этот образ.

Храбрец и умница, презирающий окружающих ханжей и сутяг; возможно, в ранней юности бретер и соблазнитель, но это все в прошлом; в сухом остатке - жизненный опыт, позволяющий в цейтноте принимать единственно верное решение. Единственный, кто достоин стать рядом с героиней, с этой бросающей вызов женщиной.

К сожалению, маловато место уделено в фильме тому вызову, который бросила мадам Клико конкурентам, уверенным, что женщина не справится с управлением винодельческим производством, а когда убедились, что справится, попытались отобрать фирму. Только в начале, в сцене похорон Франсуа, прибывший со своими соболезнованиями мсье Моэт (да, вы не ошиблись, фирма «Моэт и Шандон») тут же отправляется осматривать виноградник - с целью купить его у вдовы. А кульминационный эпизод фильма - суд на Барб-Николь.