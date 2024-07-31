ГАЛЕРЕЯ Пожар уничтожил дом

Свидетель пожара видел издалека большое пламя и черный дым. Также было слышно, как трещит шиферная крыша. По имеющейся информации, в доме не было электричества и в нем никто не жил.

На место происшествия выехали спасатели из Кивиыли, Кунды и Раквере, а также добровольцы из Аасукалда. По прибытии они обнаружили, что половина дома горит открытым пламенем. Пожар был локализован к 8:16. Полностью огонь был потушен к 9:40.