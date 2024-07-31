Рано утром в среду, в 4:49, спасатели получили вызов в деревню Виру-Кабала, расположенную в волости Винни, где горел одноэтажный деревянный дом.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пожар уничтожил дом
Свидетель пожара видел издалека большое пламя и черный дым. Также было слышно, как трещит шиферная крыша. По имеющейся информации, в доме не было электричества и в нем никто не жил.
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