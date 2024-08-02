Август - пора домашних заготовок. Это особенно актуально для имеющих, во-первых, свой огород, а во-вторых - место для хранения банок с соленьями да вареньями. К таким вот любителям консервирования относится Дмитрий Пшеничный. Хотя и любителем его назвать трудно: он с растениями, в том числе и со съедобными, по долгу службы на ты. Дмитрий – ведущий специалист по компостированию Таллиннского зоопарка и преподаватель Tallinna Kopli Ameti kool, где занимается обучением будущих садовников.
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Лето в банке: секретами домашнего консервирования делится большой мастер своего дела
Мы с Дмитрием решили, что об азах домашних заготовок особо распространяться не будем: Google, как говорится, в помощь. Тем более что и сам Дмитрий выискивает в интернете редкие рецепты. А вот о том, как из привычных овощей приготовить уникальный салат на зиму, или о том, как необычное сочетание продуктов может изменить привычный результат к лучшему, побеседуем.
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