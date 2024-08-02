Лето в банке: секретами домашнего консервирования делится большой мастер своего дела

Мы с Дмитрием решили, что об азах домашних заготовок особо распространяться не будем: Google, как говорится, в помощь. Тем более что и сам Дмитрий выискивает в интернете редкие рецепты. А вот о том, как из привычных овощей приготовить уникальный салат на зиму, или о том, как необычное сочетание продуктов может изменить привычный результат к лучшему, побеседуем.