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ФОТО Машина вдребезги: 21-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево

Мерле Ралльманн
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ДТП в Кыпу.
ДТП в Кыпу. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня утром в поселке Кыпу волости Вильяндимаа произошла авария: автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В 7:07 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Кыпу, где автомобиль Seat Ibiza, следовавший в сторону Аудру по дороге Аудру-Тыстамаа-Нурмс, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Молодого водителя доставили в больницу. 
Молодого водителя доставили в больницу. Фото: Politsei- ja piirivalveamet
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