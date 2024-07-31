ФОТО Машина вдребезги: 21-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево

В 7:07 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Кыпу, где автомобиль Seat Ibiza, следовавший в сторону Аудру по дороге Аудру-Тыстамаа-Нурмс, вылетел с дороги и врезался в дерево.