«Юридическое представительство ЭПЦ МП и монастыря имеет решающее значение, чтобы помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решение, основанное на основных принципах верховенства закона, а также канонических правилах, - объяснил адвокат Стивен-Христо Эвестус. - Оно должно быть направлено на соблюдение свободы вероисповедания и ее осуществления, свободы и душевного спокойствия членов конгрегации ЭПЦ МП, а не на создание чувства давления и изоляции в ситуации, в которой нельзя винить действующие в Эстонии в данный момент церковь и монастырь. Встречи с МВД мотивированы желанием найти мирные решения с государством для продолжения сосуществования и обеспечения свободы религии. Считаем необходимым продолжить конструктивный диалог, не разделяющий общины и уважающий законы как церковной, так и гражданской жизни».