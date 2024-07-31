30 июля представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт, представитель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) викарий-епископ Даниил Леписк и адвокат Стивен-Христо Эвестус (юридическая фирма Sirel & Partners, представляющая ЭПЦ МП и Пюхтицкий Успенский Ставропигиальный женский монастырь) встретились, чтобы проанализировать ранее проделанную работу и обсудить возможные сценарии развития.
Как сообщают в совместном заявлении ЭПЦ МП и МВД, были согласованы дальнейшие шаги и график мероприятий.
Представитель МВД Райво Кюйт дал обзор ожиданий государства, заключающихся в полном отделении ЭПЦ МП от Московского Патриархата, как каноническом, так и юридическом, поскольку государство обязано защищать население Эстонии от влияния враждебных режимов. При этом Кюйт подчеркнул, что решение вопроса движется в сотрудничестве, и в ходе этого процесса государство не намерено закрывать церкви, подчиненные ЭПЦ МП, или монастырь Пюхтица, равно как и препятствовать работе приходов. «Свобода вероисповедания гарантирована, и службы будут продолжаться», - подтвердил Кюйт.
На встрече ЭПЦ МП представила свое видение процесса отделения от Московского Патриархата в два этапа, где на первом будет изменен сегодняшний устав, а на втором этапе начнутся консультации с Эстонской Апостольской Православной Церковью для поиска пути объединения всех эстонских православных под единой церковью в будущем.
На первом этапе предложение ЭПЦ МП заключается именно в изменении устава, что в одностороннем порядке положит конец законодательным отсылкам к действующему уставу Русской Православной Церкви, оставив ссылку на Томос 1993 года.
ЭПЦ МП рассказала о возможностях изменения своего устава, необходимых шагах и структуре процесса принятия решений, а также сообщила об обращении Синода к Патриарху об отмене ставропигийского статуса Невского Александровского собора.
Юридическая компания Sirel & Partnerid также обсудила особенности возможности разрешение ситуации с Пюхтицким монастырем. Министерство внутренних дел выразило готовность в тот же период рассмотреть вопросы, связанные с монастырем, отдельно, с учетом статуса и особенностей монастыря.
«Юридическое представительство ЭПЦ МП и монастыря имеет решающее значение, чтобы помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решение, основанное на основных принципах верховенства закона, а также канонических правилах, - объяснил адвокат Стивен-Христо Эвестус. - Оно должно быть направлено на соблюдение свободы вероисповедания и ее осуществления, свободы и душевного спокойствия членов конгрегации ЭПЦ МП, а не на создание чувства давления и изоляции в ситуации, в которой нельзя винить действующие в Эстонии в данный момент церковь и монастырь. Встречи с МВД мотивированы желанием найти мирные решения с государством для продолжения сосуществования и обеспечения свободы религии. Считаем необходимым продолжить конструктивный диалог, не разделяющий общины и уважающий законы как церковной, так и гражданской жизни».
В качестве следующего мероприятия было решено, что ЭМЦ МП представит Министерству внутренних дел конкретные предложения по внесению поправок в устав, а также необходимые шаги и график реализации изменений к концу августа. Исходя из этого, Министерство внутренних дел сформулирует свою позицию не позднее конца сентября.
ЭПЦ МП сообщит Министерству внутренних дел дату, когда ЭПЦ МП встретится с представителями Эстонской Апостольской Православной Церкви и начнет готовить дорожную карту деятельности второго этапа ЭПЦ МП.
При этом с монастырем дальнейшая деятельность будет согласовываться отдельно как с отдельной религиозной организацией.