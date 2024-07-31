Полиция просит просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Юрия, пропавшего 12 июня в деревне Кулли.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Юрия
Полиция сообщила, что Юрий вечером 12 июня вышел из дома в деревне Кулли, волость Раазику, Харьюмаа, и до сих пор не вернулся. Родственникам не удается с ним связаться.
Его рост 165 см, он худощавого телосложения. Глаза голубые, волосы седые. Он может быть одет в светлую рубашку и темные брюки. Юрий общается на русском языке.
Полиция проверила все возможные места, где может находиться Юрий, в том числе с помощью дронов обследовала разные районы. Также проверили больницы, но Юрия пока не удалось найти. Поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия, сообщить об этом по номеру 112.
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