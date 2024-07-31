Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Юрия

rus.postimees.ee
Copy
72-летний Юрий.
72-летний Юрий. Фото: PPA

Полиция просит просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Юрия, пропавшего 12 июня в деревне Кулли.

Полиция сообщила, что Юрий вечером 12 июня вышел из дома в деревне Кулли, волость Раазику, Харьюмаа, и до сих пор не вернулся. Родственникам не удается с ним связаться.

Его рост 165 см, он худощавого телосложения. Глаза голубые, волосы седые. Он может быть одет в светлую рубашку и темные брюки. Юрий общается на русском языке.

Полиция проверила все возможные места, где может находиться Юрий, в том числе с помощью дронов обследовала разные районы. Также проверили больницы, но Юрия пока не удалось найти. Поиски продолжаются.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия, сообщить об этом по номеру 112.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх