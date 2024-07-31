Кем был убитый Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС?

Последние годы он жил в Катаре и давно не бывал в секторе Газа.

62-летний Исмаил Хания был избран главой политбюро ХАМАС в 2017 году, сменив на этом посту Халеда Машаля, но получил известность в 2006 году, став премьер-министром в Палестинской автономии после неожиданной победы ХАМАС на выборах в Газе.

Хания родился в 1962 году в лагере беженцев к западу от города Газа. Его родители покинули свой дом недалеко от нынешнего города Ашкелон во время арабо-израильской войны 1948 года.

Он изучал арабскую литературу в Исламском университете Газы, где стал участвовать в исламском движении.

Хания окончил университет в 1987 году, принял участие в первой интифаде и вскоре после этого был арестован израильскими властями за участие в протестах. Его приговорили к небольшому тюремному сроку.

В 1988 году, когда ХАМАС занял ведущие позиции в Газе как «основное движение сопротивления», его снова арестовали и посадили в тюрьму на шесть месяцев.

В следующем году Ханию опять арестовали и приговорили к трем годам тюремного заключения.