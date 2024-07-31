На уникальном месте поселения Каменного века в Пярнумаа планировалось создать тематический парк, гармонично сочетающийся с природой. Однако вместо этого построили причал для яхт богатых отдыхающих и массивный каменный променад, при этом застройщик уничтожил неисследованный древний культурный слой.
Перевод: Ева Ойжинская
Территория тематического парка каменного века в Пайкузе, Пярнумаа
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