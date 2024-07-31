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Департамент здоровья предупреждает: на этих таллиннских пляжах лучше не купаться

rus.postimees.ee
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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik

Результаты пробы воды, взятой на пляже Какумяэ и озере Харку, показывают повышенное содержание кишечных энтерококков. Купаться там не рекомендуется, пока результаты анализов не подтвердят улучшение качества воды.

Хотя большинство видов этих бактерий безвредны, некоторые из них могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. Риск заразиться болезнью во многом индивидуален и зависит от количества патогенных микроорганизмов в воде, продолжительности контакта, чувствительности человека и крепости его иммунной системы.

Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой. Результаты новых проб станут известны на следующей неделе, их опубликуют в публичной базе данных. Пояснения к флажкам в местах купания можно найти на сайте береговой охраны: https://www.g4s.ee/rannad/kakumae-rand/ или https://www.g4s.ee/rannad/harku-rand/.

В пробах воды контролируют количество двух индикаторных бактерий - кишечной палочки и кишечных энтерококков. Это обычные и распространенные бактерии, обитающие в кишечнике человека и теплокровных животных. Однако среди них могут быть микроорганизмы, способные вызвать, например, желудочно-кишечные заболевания. Поскольку они могут жить во внешней среде в течение короткого времени, они являются хорошими индикаторными организмами для определения возможного недавнего фекального загрязнения.

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