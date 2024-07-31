Департамент здоровья предупреждает: на этих таллиннских пляжах лучше не купаться

Хотя большинство видов этих бактерий безвредны, некоторые из них могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. Риск заразиться болезнью во многом индивидуален и зависит от количества патогенных микроорганизмов в воде, продолжительности контакта, чувствительности человека и крепости его иммунной системы.

Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой. Результаты новых проб станут известны на следующей неделе, их опубликуют в публичной базе данных. Пояснения к флажкам в местах купания можно найти на сайте береговой охраны: https://www.g4s.ee/rannad/kakumae-rand/ или https://www.g4s.ee/rannad/harku-rand/.

В пробах воды контролируют количество двух индикаторных бактерий - кишечной палочки и кишечных энтерококков. Это обычные и распространенные бактерии, обитающие в кишечнике человека и теплокровных животных. Однако среди них могут быть микроорганизмы, способные вызвать, например, желудочно-кишечные заболевания. Поскольку они могут жить во внешней среде в течение короткого времени, они являются хорошими индикаторными организмами для определения возможного недавнего фекального загрязнения.