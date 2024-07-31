С 1 августа Прийт Педаяс больше не работает в Эстонском драматическом театре. Педаяс проработал в театре постановщиком 33 года, из них 19 лет был главным режиссером.
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Режиссер, проработавший 33 года, неожиданно узнал, что с завтрашнего дня он больше не работает в Эстонском драмтеатре
Перевод: Валерия Ермакова
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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