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Режиссер, проработавший 33 года, неожиданно узнал, что с завтрашнего дня он больше не является частью Эстонского драмтеатра

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Прийт Педаяс.
Прийт Педаяс. Фото: Mihkel Maripuu

С 1 августа Прийт Педаяс больше не работает в Эстонском драматическом театре. Педаяс проработал в театре постановщиком 33 года, из них 19 лет был главным режиссером.

Перевод: Валерия Ермакова 

Прийт Педаяс описывает ситуацию: «Директор Эстонского драматического театра Рейн Оя заключил со мной срочный договор на один год летом 2023 года. 31 июля 2024 года договор истек и его не продлили».

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