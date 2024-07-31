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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО В Риге при устранении последствий бури пострадали несколько человек

rus.tvnet.lv TVNET/LETA
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Последствия бури
Последствия бури Фото: Jānis Škapars / TVNET GRUPA

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) продолжает принимать пострадавших, получивших травмы во время бури и ликвидации его последствий, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на агентство LETA и больницу.

В ликвидации последствий бури участвуют не только специальные службы, но и многочисленные добровольцы, которые пытаются своими силами убрать поваленные деревья или отремонтировать строительные конструкции. В больницу обращаются люди, получившие травмы при ликвидации последствий бури.

Как рассказал Алексей Вишняков, заведующий Клиникой неотложной медицины Восточной больницы, у нескольких пациентов травмы были довольно незначительными, и после оказания помощи они отправлены на амбулаторное лечение.

Самым тяжелым пациентом, доставленным вчера в Восточную больницу, был 63-летний мужчина, который упал с большой высоты, пытаясь распилить сломанные ветки деревьев, и получил множественные переломы костей таза и позвоночника. После диагностики и оказания неотложной помощи ему потребовалась срочная операция для остановки сильного внутреннего кровотечения. Состояние пациента стабильное, но предстоит несколько месяцев лечения и реабилитации.

Врачи напоминают, что без оборудования для безопасности, включая каски, очки и соответствующую одежду, обрезка веток деревьев или ремонт крыши могут привести к трагическому исходу.

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