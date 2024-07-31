С пляжа Штромка удалили загрязненный песок

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в минувшую пятницу спасатели G4S обнаружили на участке пляжа Штромка грязный песок. На участке песка площадью примерно в половину квадратного метра было темное пятно, которое имело тонкий запах, характерный для нефтепродуктов. Районная управа немедленно сообщила об этом Департаменту окружающей среды, который взял пробы на территории. Ответы пока неизвестны.

Таммур добавила, что, по словам посетившего объект специалиста по охране окружающей среды, ситуация не опасна. Никаких следов возможного загрязнения в воде обнаружено не было.

В среду, 31 июля, договорный партнер управы района провел раскопки на потенциально загрязненной территории на пляже Штромка, а, кроме того, в нескольких местах вдоль береговой линии были проведены пробные раскопки.

При копании ковшом на участке с подозрением на загрязнение на глубине в тридцать сантиметров был обнаружен кусок дерева с характерным запахом нефти. Благодаря расширению площади раскопок стало ясно, что возможное загрязнение не происходит шире или глубже.

31 июля компания Krausberg Eesti OÜ убрала грязный песок с пляжной зоны и заменила его чистым песком. На данный момент нет оснований полагать, что это крупномасштабное или недавнее загрязнение, но, вероятно, это остатки очага загрязнения, уже найденного и удаленного с территории пляжа в предыдущие годы.

Управа Пыхья-Таллинна ожидает результатов проб, взятых Департаментом окружающей среды, и немедленно сообщит о них.

На пляже Штромка пробы воды берутся еженедельно.