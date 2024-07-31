На шоссе Таллинн-Тарту в Харьюмаа, недалеко от деревни Вийкингите, движение в направлении Тарту в настоящее время затруднено из-за упавшего на дорогу пенопласта.
Движение транспорта на шоссе Таллинн-Тарту нарушено упавшим на дорогу пенопластом
В 15.45 в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту в направлении Тарту перед деревней Вийкингите из груза проезжавшего автомобиля посреди дороги выпал большой пакет пенопласта, который стал мешать движению транспорта.
Департамент шоссейных дорог был проинформирован о происшествии, ведомство занялось разрешением ситуации.
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