Движение транспорта на шоссе Таллинн-Тарту нарушено упавшим на дорогу пенопластом

В 15.45 в центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Тарту в направлении Тарту перед деревней Вийкингите из груза проезжавшего автомобиля посреди дороги выпал большой пакет пенопласта, который стал мешать движению транспорта.