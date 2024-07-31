Маяк Нарва-Йыэсуу откроется для посетителей в ближайшую субботу

Маяк высотой 30 метров, построенный в 1957 году, продолжает работать как навигационный знак.

11 июля Департамент транспорта заключил договор о пользовании государственной собственностью с муниципалитетом Нарва-Йыэсуу, согласно которому маяк Нарва-Йыэсуу передан в управление местным властям и открыт для посетителей. Договор с муниципалитетом заключен на десять лет.

«Мне крайне приятно, что еще один маяк открыт для всех желающих посетить его, откуда открывается великолепный вид на пляж Нарва-Йыэсуу и реку Нарову, - сказал генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук. - Маяки - наши важные морские ориентиры, и их сохранение, реновация и надежность имеют огромное значение».

«Мы привели в порядок территорию маяка, а также реализуем проект восстановления мола. В течение пары лет мы хотим объединить все эти усилия, чтобы привлечь как можно больше людей, ведь Нарва-Йыэсуу - это прежде всего курортный город», - заявил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Город обязан поддерживать маяк и прилегающую территорию в порядке, оплачивать возможные сопутствующие расходы и отвечать за сохранность государственной собственности. Посещение маяка платное (5 евро), и одновременно могут находиться до восьми человек, которые должны убедиться, что не боятся высоты и их состояние здоровья позволяет подняться по лестнице на высоту 30 метров.

С открытием маяка Нарва-Йыэсуу для посетителей в Эстонии теперь можно посетить 12 маяков. В ведении Департамента транспорта находятся 55 маяков, из которых уже 11 были открыты для посетителей в летнее время: маяки Ристна, Сырве, Кыпу, Вормси (Саксби), Тахкуна, Пакри, Рухну, Кихну, Осмуссааре, Наиссааре и Вильсанди.