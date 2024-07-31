Бывший ведущий Би-би-си признал себя виновным в создании непристойных изображений детей

Среди них было семь изображений категории А (самая серьезная классификация), на двух из которых был изображен ребенок в возрасте от семи до девяти лет.

Как сообщают наши корреспонденты в здании Вестминстерского магистратского суда, когда ему зачитали обвинения, он трижды тихо и спокойно ответил «виновен».

Обвинение заявило, что с декабря 2020 года Эдвардс общался по WhatsApp со взрослым мужчиной, который отправил ему 377 изображений сексуального характера, из которых 41 были непристойными изображениями детей. По закону, под изображениями могут подразумеваться как видеозаписи, так и фотографии.

Королевская прокурорская служба (CPS) заявила, что на большинстве изображений категории А, по оценкам, были дети в возрасте от 13 до 15 лет, но в двух клипах показан ребенок в возрасте 7-9 лет. Изображения категории А содержат сцены насилия, включая сексуальные действия с проникновением.

У Эдвардса также обнаружили 12 изображений категории В, которые предполагают сексуальные действия без проникновения, и 22 фотографии категории С, которая охватывает другие непристойные изображения.

В ходе слушаний суду сообщили, что в феврале 2021 года отправитель изображений поинтересовался у Эдвардса, не слишком ли молоды дети на фотографиях, и тот попросил его не отправлять никаких изображений несовершеннолетних. Последнее непристойное изображение, попавшее в категорию А, было отправлено в августе 2021 года.