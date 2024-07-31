США объявили, что остановили программу помощи Грузии на 95 миллионов долларов из-за «антидемократических действий». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на Государственный департамент США.
Закон об «иностранных агентах» лишил Грузию помощи США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил 31 июля, что Соединенные Штаты приостановили программу помощи Грузии на более чем 95 млн долларов.
Соответствующее решение принято в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества, начатого США 23 мая после принятия в Грузии закона об «иностранных агентах».
«Антидемократические действия и лживые заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен отметил, что США приостановили оказание помощи, которая напрямую выгодна правительству Грузии, но «продолжат помогать программам и мероприятиям, которые приносят пользу народу Грузии».
Глава Госдепа добавил, что «за 32 года дружбы и партнерства» США предоставил Грузии помощь на более чем 6,2 миллиарда долларов. «Мы и впредь будем поддерживать грузинский народ и его евроатлантические устремления», — сказано в заявлении.
Парламент Грузии 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший массовые протесты. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал поправки в начале июня.
Правящая партия «Грузинская мечта» в июне представила пакет поправок «О семейных ценностях», которые, в частности, предусматривает запрет на трансгендерный переход, на усыновление детей однополыми парами и распространение информации, связанной с ЛГБТК+. Законопроект, разработанный в Грузии, схож с российским законом о запрете «пропаганды ЛГБТ». Парламент Грузии 27 июня принял законопроект в первом чтении.