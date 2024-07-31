На встрече представителей регионов Эстонии, затронутых африканской чумой свиней (АЧС), в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства признали, что, хотя для сдерживания распространения болезни в Эстонии была проделана большая работа, в лесах по-прежнему встречаются инфицированные АЧС кабаны.
Африканская чума свиней продолжает доставлять проблемы свиноводам Эстонии
«Цифры показывают, что вирус стал более опасным и быстро распространяется по мере увеличения популяции кабанов. Можно сказать, что мы приближаемся к пику волны эпизоотии, а это значит, что свиноводам снова предстоят трудные времена», - сказал генеральный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Урмас Киртси.
По оценке специалистов, АЧС обошла в Эстонии стороной только остров Хийумаа.
Наиболее проблемными с точки зрения распространения чумы являются приграничные уезды Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа. «Благодаря хорошей работе эстонских охотников нам удается держать ситуацию под контролем, но животные не знают границ, поэтому новые вспышки часто возникают в приграничных районах. К сожалению, Латвия и Россия не так эффективны в борьбе с болезнью, как мы», - добавил Киртси.
По мнению охотников, необходимо найти способы мотивировать вести больше охоту на кабанов, особенно в районах с повышенным риском инфицирования и вблизи свиноферм.
«В настоящее время мясо кабана, по понятным причинам, может продаваться только в вареном виде, но спрос на него на рынке невелик. Охотники не могут бесконечно готовить консервы и колбасы из кабана и есть все мясо сами, но есть законные ожидания, что мы должны охотиться на кабана больше, так как это эффективный способ борьбы с болезнью», - сказал президент Эстонского союза охотников Маргус Пууст. «Введение ночной охоты, безусловно, поможет увеличить охоту на кабанов и сделать ее более эффективной», - добавил он.
Свиноводы видят решение проблемы в организованных государством закупках. «Государство могло бы само скупать кабаньи консервы и включать их в продовольственные резервы в кризисные времена», - считает директор по первичному производству и заготовкам предприятия Rakvere Farmid Прийт Дрейманн,.
Министр регионального развития Пирет Хартман выразила признательность и благодарность сторонам за успешное сотрудничество и заверила, что все поступившие предложения будут дополнительно проанализированы. «Министерство обороны также может быть заинтересовано в закупке консервированного мяса дикого кабана. Возможно, помимо пополнения государственных запасов, было бы неплохо сотрудничать и с ними в этом вопросе», - отметила она.
Также были рассмотрены возможности дальнейшего развития ИТ-систем для более эффективного картирования распространения эпизоотии. Кроме того, было предложено вновь обсудить вопрос о смягчении ограничений на подкормку для привлечения кабанов из леса. «Это была конструктивная встреча; я верю, что вместе мы найдем решения выявленных проблем», - сказал Хартман.
В общей сложности за девять лет из-за африканской чумы свиней в Эстонии были усыплены 55 000 домашних свиней в 30 очагах эпизоотии, что нанесло экономический ущерб более чем в 11 миллионов евро. В настоящее время в Эстонии насчитывается около 300 000 свиней на 110 свинофермах.