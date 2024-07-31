Африканская чума свиней продолжает доставлять проблемы свиноводам Эстонии

«Цифры показывают, что вирус стал более опасным и быстро распространяется по мере увеличения популяции кабанов. Можно сказать, что мы приближаемся к пику волны эпизоотии, а это значит, что свиноводам снова предстоят трудные времена», - сказал генеральный директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Урмас Киртси.

По оценке специалистов, АЧС обошла в Эстонии стороной только остров Хийумаа.

Наиболее проблемными с точки зрения распространения чумы являются приграничные уезды Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа. «Благодаря хорошей работе эстонских охотников нам удается держать ситуацию под контролем, но животные не знают границ, поэтому новые вспышки часто возникают в приграничных районах. К сожалению, Латвия и Россия не так эффективны в борьбе с болезнью, как мы», - добавил Киртси.

По мнению охотников, необходимо найти способы мотивировать вести больше охоту на кабанов, особенно в районах с повышенным риском инфицирования и вблизи свиноферм.