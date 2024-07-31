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ГАЛЕРЕЯ Житель Эстонии нашел на своем участке невероятно редкое оружие

Кадри Паас
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Во время прокладки труб житель Мыйзакюла Энно Лиллесте нашел на своем земельном участке редкий комплект оружия. Сегодня он передал его полиции.

«Во время работ я нашел в земле две трубы, покрытые смолой. В них было полно масла, а в масле - редкая советская автоматическая винтовка АВС-36, распиленная СВТ-40, немецкий пистолет и револьвер системы Нагана», - рассказал Лиллесте.

Выяснилось, что одна из труб на самом деле является немецким контейнером для противотанковых боеприпасов. В другой трубе была практически герметично упакована винтовка АВС-36.

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