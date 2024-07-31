ГАЛЕРЕЯ Житель Эстонии нашел на своем участке невероятно редкое оружие

«Во время работ я нашел в земле две трубы, покрытые смолой. В них было полно масла, а в масле - редкая советская автоматическая винтовка АВС-36, распиленная СВТ-40, немецкий пистолет и револьвер системы Нагана», - рассказал Лиллесте.