В четверг правительство обсудит законопроект, который увеличивает допустимое содержание этанола в других алкогольных напитках с 15% до 22%.
Государство планирует повысить допустимое содержание этанола в алкоголе
Цель повышения содержания этанола - позволить традиционным продуктам, таким как медовуха, выйти на рынок Эстонии.
Как пояснили в пресс-служба правительства, это изменение позволит эстонским производителям напитков сравняться с другими странами-членами ЕС, в которых нет подобных ограничений. Это создаст более широкие возможности для экспорта и позволит повысить ценность местного сырья.
«Проект не влечет за собой дополнительных расходов для государственного бюджета и в будущем может оказать положительное влияние на экономику за счет дополнительных налоговых поступлений», - говорится в пояснительной записке к проекту.
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