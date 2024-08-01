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Собака напала на старика в четвертый раз

Сирле Матт
, репортер
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Каймо Камбла искал спасения от напавшей большой собаки в ближайших кустах и прыгнул между деревьями на кольцо колодца, но упал в колодец глубиной два метра.
Каймо Камбла искал спасения от напавшей большой собаки в ближайших кустах и прыгнул между деревьями на кольцо колодца, но упал в колодец глубиной два метра. Фото: Urmas Luik

Старик, который в середине июня шел домой, так пострадал от напавшей на него на дороге кавказской овчарки, что его нога до сих пор опухшая и болит. Полиция не возбудила дело на том основании, что после нападения владелец собаки начал осуществлять необходимые изменения.

Перевод: Александр Шкут

Семидесятилетний Каймо Камбла с прошлого года знаком с кавказской овчаркой, живущей на участке Ыйтсе у дороги между деревнями Яамакюла и Сурью в волости Саарде, потому что в прошлом году здоровенная псина нападала на него трижды, перепрыгнув через изгородь. По рассказу Камбла, пес повадился уходить со двора с тех пор, как был щенком. После прошлогодних нападений хозяин обещал пойти со своим питомцем на обучение послушанию.

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