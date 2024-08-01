Старик, который в середине июня шел домой, так пострадал от напавшей на него на дороге кавказской овчарки, что его нога до сих пор опухшая и болит. Полиция не возбудила дело на том основании, что после нападения владелец собаки начал осуществлять необходимые изменения.
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Собака напала на старика в четвертый раз
Перевод: Александр Шкут
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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