Собака напала на старика в четвертый раз

Семидесятилетний Каймо Камбла с прошлого года знаком с кавказской овчаркой, живущей на участке Ыйтсе у дороги между деревнями Яамакюла и Сурью в волости Саарде, потому что в прошлом году здоровенная псина нападала на него трижды, перепрыгнув через изгородь. По рассказу Камбла, пес повадился уходить со двора с тех пор, как был щенком. После прошлогодних нападений хозяин обещал пойти со своим питомцем на обучение послушанию.