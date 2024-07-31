Двадцать три процента Ленина. Мавзолею на Красной площади исполняется сто лет

Так и оформилась его идеология: очередь и постоянно проходящие мимо гроба люди символизируют прощание, которое длится годами и десятилетиями.

К лету 1924 года идея забальзамировать Ленина и выставить его тело на всеобщее обозрение окончательно оформилась. Щусев приступил к проектированию нового здания, а ученый Алексей Воробьев и его коллега Борис Збарский — к работам над технологией бальзамирования тела Ленина, которая бы позволила сохранить его на десятилетия

1 августа 1924 года мавзолей открылся — он тоже был деревянным, но по размеру и форме уже напоминал существующий сейчас вариант. В граните мавзолей Ленина возвели к осени 1930 года.

Именно такая пантеонная форма памяти оказалась для Сталина ближе всего — она как бы подчеркивала необычность и величие советской страны.

День смерти Ленина отмечался советской номенклатурой даже больше, чем его день рождения 22 апреля. Эта традиция изменилась только через несколько лет после смерти самого Сталина в марте 1953 года.

Ленин, Сталин и Лёнин

Мавзолей на Красной площади быстро стал одним из символов СССР. С его трибуны Сталин и его окружение принимали праздничные, спортивные и военные парады. С июля 1941-го до зимы 1945-го тело Ленина пробыло в эвакуации в Тюмени, где ученые работали над еще более долговременными рецептами бальзамирования тела.