1 августа 1924 года на Красной площади в Москве открылся мавзолей с телом лидера большевиков Владимира Ленина. С тех пор с его трибуны принимались праздничные и военные парады, тело Ленина эвакуировали и возвращали. В мавзолей подкладывали тело Сталина, но через несколько лет убрали. В 1970-х над саркофагом пришлось устанавливать пуленепробиваемое стекло — от желающих кинуть камень или бутылки с зажигательной смесью. В 1990-е тело вождя требовали похоронить. Сейчас позиция властей и РПЦ: время само рассудит, когда можно будет похоронить Ленина.
Двадцать три процента Ленина. Мавзолею на Красной площади исполняется сто лет
Россия сейчас — единственная не социалистической страна мира, где в самом центре столицы для всеобщего обозрения выставлено забальзамированное тело политика.
Мощи и марксизм
Историки и публицисты Алексей Абрамов и Николай Зенькович в своих работах, посвященных истории мавзолея Ленина, пишут, что в ноябре 1923 года Сталин собрал совещание партийных руководителей, где впервые обсуждалась смерть Ленина — тот был еще жив, но безнадежно болен.
Сталин заявил, что тело Ленина нужно забальзамировать и сохранить. Против выступила оппозиция, все участники которой будут уничтожены в 1930-е.
Лев Троцкий говорил, что мощи и марксизм не имеют ничего общего (хотя политика Ленина на деле была в принципе далека от изначальных постулатов марксизма). Николай Бухарин настаивал, что мумификация «вождя революции» станет оскорблением его памяти.
Жена Ленина Надежда Крупская также просила не превращать тело в объект для поклонения.
Но уже тогда шедший к абсолютной власти Сталин оказался напористее. Он сослался на письма «трудовых коллективов» (была ли это действительно инициатива снизу или письма были инспирированы окружением Сталина, сейчас уже установить невозможно), в которых основной была идея: Ленин должен всегда быть с нами.
Бесконечное прощание
Первый вариант мавзолея высотой всего три метра возвели к похоронам Ленина меньше, чем за трое суток. Автором проекта стал архитектор Алексей Щусев, он же проектировал следующие варианты.
Ленин умер 21 января 1924 года, церемония прощания с ним проходила до конца марта: считается, что через первый мавзолей прошли миллионы человек.
Так и оформилась его идеология: очередь и постоянно проходящие мимо гроба люди символизируют прощание, которое длится годами и десятилетиями.
К лету 1924 года идея забальзамировать Ленина и выставить его тело на всеобщее обозрение окончательно оформилась. Щусев приступил к проектированию нового здания, а ученый Алексей Воробьев и его коллега Борис Збарский — к работам над технологией бальзамирования тела Ленина, которая бы позволила сохранить его на десятилетия
1 августа 1924 года мавзолей открылся — он тоже был деревянным, но по размеру и форме уже напоминал существующий сейчас вариант. В граните мавзолей Ленина возвели к осени 1930 года.
Именно такая пантеонная форма памяти оказалась для Сталина ближе всего — она как бы подчеркивала необычность и величие советской страны.
День смерти Ленина отмечался советской номенклатурой даже больше, чем его день рождения 22 апреля. Эта традиция изменилась только через несколько лет после смерти самого Сталина в марте 1953 года.
Ленин, Сталин и Лёнин
Мавзолей на Красной площади быстро стал одним из символов СССР. С его трибуны Сталин и его окружение принимали праздничные, спортивные и военные парады. С июля 1941-го до зимы 1945-го тело Ленина пробыло в эвакуации в Тюмени, где ученые работали над еще более долговременными рецептами бальзамирования тела.
Ученый Алексей Воробьев умер своей смертью в 1937-м, Борис Збарский отсидел в 1950-х полтора года по «делу врачей» — это была последняя кампания Сталина по преследованию «врагов народа». Коллектив специалистов, следивших за состоянием тела Ленина, вырос с трех человек в 1924-м до целой лаборатории, работающей и по сей день.
В 1953-м после смерти Сталина было решено, что его тело тоже будет храниться на Красной площади. Но все с самого начала шло не гладко: кожа на теле и особенно на лице «вождя» была в очень плохом состоянии, и это мешало бальзамированию. Новую надпись «ЛЕНИН СТАЛИН» нанесли поверх старой, иногда ее смывало дождями и под ней проступали исторические буквы «ЛЕНИН».
После доклада Хрущева о культе личности и массовых репрессиях времен Сталина его тело в 1961 году вынесли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены.
После войны и вплоть до распада СССР мавзолей был местом паломничества, его посещали как иностранные делегации, так и советские школьники.
В 1945-м на параде Победы советские солдаты будут бросать к мавзолею флаги нацистской Германии. В 1960-х Никита Хрущев принимал на трибуне мавзолея первого космонавта Юрия Гагарина.
После смерти Леонида Брежнева в 1982 году советские люди моментально придумали и распространили анекдот: надпись «ЛЕНИН» на мавзолее теперь заменят на «ЛЁНИН».
В период с 1950-х до поздних 1970-х люди, недовольные советским строем, больше десятка раз кидали в саркофаг с телом Ленина камни, молоток и кувалду, бутылки с зажигательной смесью. Как правило, это заканчивалось поимкой злоумышленника и отправкой его на принудительное лечение. В 1973-м взрывное устройство убило здесь нескольких посетителей. Стекло над саркофагом с телом Ленина заменили на пуленепробиваемое.
Останки всероссийского значения
В 1989 году на съезде народных депутатов СССР впервые прозвучало предложение похоронить тело Ленина. Вплоть до распада Советского Союза эту идею поддерживали очень яркие политики и общественные деятели тех времен: идеолог перестройки Александр Яковлев, мэр Ленинграда (позже Санкт-Петербурга) Анатолий Собчак, режиссер Марк Захаров, певец Игорь Тальков и многие другие.
На следующие десять лет борьба за мавзолей и тело Ленина станет одной из главных задач партии КПРФ — преемницы коммунистической партии Советского Союза. На его сносе настаивали сначала мэр Москвы Юрий Лужков, а затем и президент Борис Ельцин, ненавидевший коммунистов и выступавший на Красной площади не с трибуны мавзолея, а со специально установленной рядом с ним.
У лаборатории, следившей за состоянием тела Ленина, в начале 1990-х кончилось финансирование, она вошла в состав российского института лекарственных и ароматических растений.
С середины 1990-х на российских телеканалах, а также в онлайн-СМИ вышло несколько документальных фильмов и спецпроектов про мавзолей и сохранность тела Ленина. Из них можно было узнать, например, что оригинальное тело за почти 100 лет сохранилось на 23%, остальное заменено на искусственные детали. Среди основных веществ для бальзамирования используются: формалин, спирт и глицерин. В последние 20 лет тело заметных физических изменений не претерпевало.
К концу 1990-х идея перезахоронения тела Ленина перестала быть такой актуальной. Владимир Путин минимум трижды — в 2001-м, 2010-м и 2016-м годах — повторял мысль о том, что с мавзолеем не надо совершать никаких действий, которые могут привести к расколу общества.
В 2017-м похожую позицию высказала и Русская православная церковь, ранее часто выступавшая за погребение: история сама рассудит, когда тело Ленина следует вынести из мавзолея и захоронить, говорил тогда глава Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
КПРФ и сейчас старается оберегать мавзолей даже в условиях, когда на него никто не нападает. В мае 2024-го зампред партии Юрий Афонин выступил против временной драпировки мавзолея, аргументировав это тем, что здание стало «символом борьбы с фашизмом», и сейчас, когда Россия борется с «современным фашизмом» драпировать мавзолей «максимально нелепо».
В мавзолей Ленина и по сей день ходят экскурсии. На картах Google Maps и туристическом сайте Tripadvisor у него средняя оценка — больше четырех баллов из пяти возможных. Отзывы в диапазоне от «мой ребенок испугался, какое у него желтое лицо» до «это место стоит посетить всем, кто не понаслышке или хотя бы от своих дедов или отцов слышал, что такое Советская эпоха».
Вожди, герои, президенты
В современном мире около 100 разных мавзолеев на всех континентах. В подавляющем большинстве из них останки или захоронены, или кремированы.
Самый старый датируется 300-ми годами до нашей эры — на территории современной Турции покоились останки царя Мавсола, от его имени и пошло слово «мавзолей».
Новые открывались уже в 2000-е, например, так похоронены первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов и первый глава Узбекистана Ислам Каримов.
В украинской Виннице забальзамированы и до сих пор хранятся останки врача Николая Пирогова. Он был основоположником военно-полевой хирургии и одним из первых в мире стал применять анестезию. Его тело с согласия церкви разрешили выставить на всеобщее обозрение, «дабы ученики и продолжатели… могли лицезреть его светлый облик». Пирогов — один из редких ученых, а не царь, не военный герой и не политик, чье тело покоится в мавзолее.
В социалистических странах восточной Европы в ХХ веке пробовали продолжить советскую традицию, но сравнительно недолго. Мавзолей «вождя болгарского народа» Георгия Димитрова простоял с 1949-го до 1990-х годов, тело лидера болгарских коммунистов похоронили, а здание мавзолея из-за его массивности пришлось взрывать.
Тело руководителя компартии Чехословакии Клемента Готвальда пролежало в мавзолее в Праге с середины 1950-х до 1962 года, затем его кремировали из-за необратимого разложения.
Мавзолеи с забальзамированными телами лидеров остались только в коммунистических странах востока и юго-востока Азии. На всеобщее обозрение выставлены тела основателя Китайской народной республики Мао Цзедуна, создателя современной вьетнамской государственности Хо Ши Мина. В Северной Корее работает мавзолей основателя государства Ким Ир Сена и его сына и продолжателя Ким Чен Ира.
Мавзолей Ленина остается своего рода единственным в мире: в нем лежит тело лидера социалистической революции в не социалистической стране.