В среду днем в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве газового баллона на улице Йыэ города Кунда. Жители соседнего многоквартирного дома чудом избежали трагедии.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Жители соседнего дома чудом избежали трагедии: взрыв газового баллона повлек за собой всеобщий испуг и порчу имущества
По словам очевидца, он услышал взрыв и сразу выбежал на улицу. Оказалось, что в автоконтейнере, в котором перевозили газовые баллоны, взорвалась одна из емкостей. Кроме того, за взрывом последовал шипящий звук, что означает утечку большого количества газа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.