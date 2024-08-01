ФОТО Жители соседнего дома чудом избежали трагедии: взрыв газового баллона повлек за собой всеобщий испуг и порчу имущества

По словам очевидца, он услышал взрыв и сразу выбежал на улицу. Оказалось, что в автоконтейнере, в котором перевозили газовые баллоны, взорвалась одна из емкостей. Кроме того, за взрывом последовал шипящий звук, что означает утечку большого количества газа.