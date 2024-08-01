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ФОТО Жители соседнего дома чудом избежали трагедии: взрыв газового баллона повлек за собой всеобщий испуг и порчу имущества

Кевин Вольтер Айн Лийва
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В среду днем в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве газового баллона на улице Йыэ города Кунда. Жители соседнего многоквартирного дома чудом избежали трагедии.

По словам очевидца, он услышал взрыв и сразу выбежал на улицу. Оказалось, что в автоконтейнере, в котором перевозили газовые баллоны, взорвалась одна из емкостей. Кроме того, за взрывом последовал шипящий звук, что означает утечку большого количества газа.

Прибывшие на место спасатели подтвердили утечку газа.

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