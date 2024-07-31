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Столкнулся с мотоциклистом и врезался в дерево: в ДТП погиб водитель BMW

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

В волости Муху Сааремааского уезда в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, врезавшийся в дерево.

По словам главы Курессаареского отделения полиции Ийвики Тамбур, информация о серьезном ДТП на 85-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Куресааре в деревне Линнусе волости Муху поступила в Центр тревоги в 20:04. 

«По предварительным данным, легковой автомобиль BMW двигался из Муху в сторону Курессааре, когда из-за нестабильной манеры вождения столкнулся с только что обогнавшим его мотоциклом. После столкновения водитель мотоцикла упал, машина вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево», - пояснила Тамбур.

Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Травмы водителя BMW оказались настолько серьезными, что он скончался на месте. Мотоциклист был трезв и имеет водительские права. Трезвость и состояние здоровья водителя легкового автомобиля, а также точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе производства.

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