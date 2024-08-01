После пятидневного перерыва электричество на бирже вновь резко подорожало

По сравнению со средой тариф вырос на 2,46 цента, или почти на 30%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В предыдущие пять дней среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была ниже отметки в 10 центов за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.