Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 1 августа, составляет 10,65 цента за киловатт-чаc, пишет Rus.ERR.
После пятидневного перерыва электричество на бирже вновь резко подорожало
По сравнению со средой тариф вырос на 2,46 цента, или почти на 30%, свидетельствуют данные Nord Pool.
В предыдущие пять дней среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была ниже отметки в 10 центов за киловатт-час.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.
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