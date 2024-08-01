Чт, 1.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

После пятидневного перерыва электричество на бирже вновь резко подорожало

rus.postimees.ee
Copy
Электричество. Фото носит иллюстративный характер.
Электричество. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Tairo Lutter

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 1 августа, составляет 10,65 цента за киловатт-чаc, пишет Rus.ERR.

По сравнению со средой тариф вырос на 2,46 цента, или почти на 30%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В предыдущие пять дней среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была ниже отметки в 10 центов за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх