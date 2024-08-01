Шестимесячный Euribor упал до рекордно низкой отметки

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 5 мая 2023 года - 3,575%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.