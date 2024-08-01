Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, опустилась ниже отметки в 3,59%, пишет Rus.ERR.
Шестимесячный Euribor упал до рекордно низкой отметки
По положению на 30 июля ставка составляла 3,585%.
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 5 мая 2023 года - 3,575%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
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