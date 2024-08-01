В ООН предостерегают от крупной войны на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике удар израильской армии по Бейруту и убийство лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Атаки по южной части Бейрута и в Тегеране указывают на опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе и установление спокойствия на израильско-ливанской границе», - заявил его представитель Стефан Дюжаррик в среду, 31 июля. По его словам, Гутерриш призвал заинтересованные стороны «энергично работать над деэскалацией в регионе ради установления долгосрочного мира и стабильности для всех».

Призывы к дипломатическим усилиям

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино призвала к международным усилиям для предотвращения крупного военного конфликта на Ближнем Востоке. «Мы опасаемся, что регион находится на грани тотальной войны», - заявила она.

В свою очередь постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун считает, что неспособность достичь прекращения огня в Газе является причиной обострения напряженности. По его словам, страны с большим влиянием должны оказывать большее давление и работать более энергично, чтобы потушить пламя войны в Газе.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд призвала к спокойствию и сдержанности, повторив призыв к немедленному прекращению огня в Газе. По ее словам, Израиль и ХАМАС должны вновь подтвердить свою приверженность мирному процессу, который приведет к решению о двух государствах с безопасным Израилем и суверенным Палестинским государством. «Путь к миру должен лежать через дипломатические переговоры. Долгосрочный мир не будет обеспечен бомбами и пулями», - сказала Вудворд.