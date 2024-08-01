Из базы данных тюрем США пропала информация о пятерых российских заключенных. Кто они?

В России Клюшин возглавлял компанию «М-13». Она известна своей программой «Катюша», которая мониторит СМИ и сайты блогеров и используется администрацией президента России и российскими федеральными ведомствами.

После экстрадиции в США Владислав Клюшин отказался от сделки с правосудием и в сентябре 2023 года был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Максим Марченко

Россиянина Максима Марченко осудили в США совсем недавно: 17 июля 2024 года американский суд приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным в поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

52-летний россиянин был арестован агентами ФБР в сентябре 2023 года на острове Фиджи. До этого один из агентов бюро несколько месяцев вел с Марченко переписку под прикрытием - он представлялся продавцом компании, торгующей электроникой.

Марченко много лет жил в Гонконге. По мнению американских властей, там он открыл сеть юрлиц, которую использовал для обхода санкций. В частности, его обвиняют в поставках в Россию микродисплеев двойного назначения - они могут использоваться в оружейных прицелах и приборах ночного видения.

По делу Марченко проходили еще два россиянина, чьи имена не назывались.

Случай Марченко далеко не уникален. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и введения западных санкций Россия разрешила параллельный импорт товаров - то есть без разрешения правообладателя.