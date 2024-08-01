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Затягиваем пояса: падение эстонской экономики продолжается

Эркки Эрилайд
, журналист
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Рецессия в Эстонии не желает ослабевать.
Рецессия в Эстонии не желает ослабевать. Фото: Sander Ilvest

Цены в еврозоне в июле выросли на 2,6%, что немного превысило прогнозы аналитиков. К сожалению, эта новость ставит под угрозу дальнейшее снижение базовых ставок Европейского центрального банка.

Потребительские цены в еврозоне не изменились по сравнению с июнем, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также осталась на уровне 2,9% в годовом исчислении, что также превысило ожидания. Основной вклад в инфляцию в еврозоне внесли услуги, рост которых составил 4%. За ними следуют продукты питания, напитки и табак - 2,3%, цены на энергоносители - 1,3% и промышленные товары - 0,8%.

В Эстонии цены в июле выросли на 3,5%, что значительно больше, чем в июне, когда они выросли всего на 2,5%. Вместе с Нидерландами по уровню инфляции мы уступали только Бельгии, где цены в июле выросли на 5,5%.

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