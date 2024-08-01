Затягиваем пояса: падение эстонской экономики продолжается

Потребительские цены в еврозоне не изменились по сравнению с июнем, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также осталась на уровне 2,9% в годовом исчислении, что также превысило ожидания. Основной вклад в инфляцию в еврозоне внесли услуги, рост которых составил 4%. За ними следуют продукты питания, напитки и табак - 2,3%, цены на энергоносители - 1,3% и промышленные товары - 0,8%.