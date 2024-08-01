Из-за закрытия авиасообщения с Россией и финских пограничных пунктов сотни жителей иностранных государств, которых связывают с РФ родственники или работа, ежедневно приезжают в Эстонию, чтобы перейти границу в Нарве, пишет Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Нарва стала перевалочным пунктом для иностранцев, желающих попасть в РФ
Нарвский маршрут популярен, поскольку поездка в РФ через Турцию или Армению стоит как минимум в два раза дороже: все слышали о длинных очередях на границе, но отказаться от поездки не могут.
«Я и все мои друзья, которые учатся в Италии, стали меньше ездить из-за этих проблем. Я езжу в Россию только два раза в год, - рассказала Тамара, которая учится в Милане и семья которой живет в России.
Марина вместе с мужем живет в Торонто, но в России у нее работа, поэтому периодически приходится туда ездить: «Раз в год точно, хотела бы чаще, но не могу».
В толпе слышна речь на разных языках, и ожидание длится часами.
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