Нарва стала перевалочным пунктом для иностранцев, желающих попасть в РФ

Нарвский маршрут популярен, поскольку поездка в РФ через Турцию или Армению стоит как минимум в два раза дороже: все слышали о длинных очередях на границе, но отказаться от поездки не могут.

«Я и все мои друзья, которые учатся в Италии, стали меньше ездить из-за этих проблем. Я езжу в Россию только два раза в год, - рассказала Тамара, которая учится в Милане и семья которой живет в России.

Марина вместе с мужем живет в Торонто, но в России у нее работа, поэтому периодически приходится туда ездить: «Раз в год точно, хотела бы чаще, но не могу».

В толпе слышна речь на разных языках, и ожидание длится часами.