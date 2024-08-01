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Источники: Россия, США и Германия запустили процесс обмена политзаключенными

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Владимир Кара-Мурза был осужден на 25 лет в России.
Владимир Кара-Мурза был осужден на 25 лет в России. Фото: AP

Россия может выдать на Запад от 20 до 30 политических заключенных. Об этом сообщил источник The Moscow Times на условиях анонимности, чтобы не разглашать детали деликатного дипломатического вопроса.

Россия может передать политических заключенных и журналистов в обмен на своих агентов и разведчиков. В течение нескольких последних дней порядка 10 известных политических заключенных исчезли из мест лишения свободы, сообщали российские независимые СМИ.

«Я знаю о большем количестве людей, чем те, которые уже публично назывались, - сказал источник. - По моей оценке, Москва выдаст на Запад порядка 20-30 человек».

В обмене, который может стать крупнейшим с холодной войны, примут участие США и Германия. В списке тех, кого готовят к обмену, несколько категорий: люди, связанные с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, граждане США и группа россиян, осужденных за военные фейки.

В числе подготовленных на обмен много женщин, пожилые мужчины, а также знаковые заключенные: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович с большой долей вероятности будет в списке на обмен.

Во вторник 30 июля Путин подписал семь секретных указов - на это обратили внимание «Важные истории». Это могут быть помилования политзаключенных. Текст подписанных Путиным указов под номерами с 636 по 642 включительно не был опубликован на портале раскрытия правовой информации. Обычно так происходит с указами, подписанными секретно.

Аналогично были засекречены указы о помиловании заключенных, завербованных на войну, и указы о помиловании 52 женщин к 8 марта этого года. Точное количество политзаключенных, которых, вероятно, готовится обменять Россия, неизвестно.

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