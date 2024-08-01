Источники: Россия, США и Германия запустили процесс обмена политзаключенными

Россия может передать политических заключенных и журналистов в обмен на своих агентов и разведчиков. В течение нескольких последних дней порядка 10 известных политических заключенных исчезли из мест лишения свободы, сообщали российские независимые СМИ.

«Я знаю о большем количестве людей, чем те, которые уже публично назывались, - сказал источник. - По моей оценке, Москва выдаст на Запад порядка 20-30 человек».

В обмене, который может стать крупнейшим с холодной войны, примут участие США и Германия. В списке тех, кого готовят к обмену, несколько категорий: люди, связанные с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, граждане США и группа россиян, осужденных за военные фейки.

В числе подготовленных на обмен много женщин, пожилые мужчины, а также знаковые заключенные: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин. Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович с большой долей вероятности будет в списке на обмен.

Во вторник 30 июля Путин подписал семь секретных указов - на это обратили внимание «Важные истории». Это могут быть помилования политзаключенных. Текст подписанных Путиным указов под номерами с 636 по 642 включительно не был опубликован на портале раскрытия правовой информации. Обычно так происходит с указами, подписанными секретно.

Аналогично были засекречены указы о помиловании заключенных, завербованных на войну, и указы о помиловании 52 женщин к 8 марта этого года. Точное количество политзаключенных, которых, вероятно, готовится обменять Россия, неизвестно.