Финтех, который ранее называли следующим успешным проектом Литвы, растратил деньги инвесторов, задолжал государству полмиллиона евро, не соответствовал требованиям и попал под строгий контроль центрального банка Литвы, пишет dv.ee.
Приложение, используемое эстонскими интернет-магазинами, терпит бедствие
Литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям.
По сведениям Äripäev, решения kevin. используют в Эстонии такие магазины, как интернет-магазин одежды Weekend, интернет-магазин сантехники FEB и несколько мелких магазинов.
Kevin. предоставляет эстонским интернет-магазинам услугу платежного шлюза, выступая посредником между интернет-магазином и банком. Подобные решения в Эстонии предлагают также компании Maksekeskus, Montonio и решения, разработанные самими банками.
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