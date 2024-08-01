Приложение, используемое эстонскими интернет-магазинами, терпит бедствие

Литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям.

По сведениям Äripäev, решения kevin. используют в Эстонии такие магазины, как интернет-магазин одежды Weekend, интернет-магазин сантехники FEB и несколько мелких магазинов.

Kevin. предоставляет эстонским интернет-магазинам услугу платежного шлюза, выступая посредником между интернет-магазином и банком. Подобные решения в Эстонии предлагают также компании Maksekeskus, Montonio и решения, разработанные самими банками.

Читайте подробнее на dv.ee.