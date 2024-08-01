Eesti Energia: зафиксирована самая высокая доля возобновляемой электроэнергии за всю историю

Количество производимой концерном возобновляемой электроэнергии выросло на 38 процентов по сравнению с прошлым годом. Доля возобновляемой электроэнергии от общего объема производства электроэнергии концерна достигла 59 процентов.

Во втором квартале компания инвестировала 212 миллионов евро, что на 17 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. В том числе 130 миллионов составили инвестиции дочерней компании группы Enefit Green в развитие сферы возобновляемой энергии.

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм пояснила, что выручка концерна от продаж осталась на уровне прошлого года. На результаты повлияли как значительный рост объема производства возобновляемой энергии, так и снижение производства сланцевой электроэнергии. «Нацеленность Eesti Energia на производство электроэнергии с низким углеродным следом позволит поставлять на рынок электроэнергию в большем объеме и по более конкурентоспособным ценам, а также улучшит финансовые показатели компании», - отметила Тамм.

Во втором квартале концерн Eesti Energia произвел 756 гигаватт-часов электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года. Доля возобновляемой электроэнергии составила рекордные 59 процентов, т. е. 447 гигаватт-часов.