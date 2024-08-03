Уже само слово «замок» действует интригующе. Даже если речь идет не о романе Франца Кафки, а о поездке на ужин в известное историческое место. Сразу начинаешь искать правила дресс-кода, вспоминать особенности этикета и предвкушать, как тебя обслуживает официант в белых перчатках, а в конце ужина под аплодисменты в зал выходит шеф-повар.
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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Ужин на троих в замке у водопада
Мы ехали в Кейла-Йоа, в замок Фалль, в замок Бенкендорфа и затухающей ветви рода Волконских. Я помню этот замок неприкаянным и запущенным, помню, как шла реставрация, присутствовала на его открытии и еще десятке различных мероприятий, многие из которых сопровождались обедами, фуршетами и прочими чревоугодиями.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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