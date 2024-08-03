ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Ужин на троих в замке у водопада

Уже само слово «замок» действует интригующе. Даже если речь идет не о романе Франца Кафки, а о поездке на ужин в известное историческое место. Сразу начинаешь искать правила дресс-кода, вспоминать особенности этикета и предвкушать, как тебя обслуживает официант в белых перчатках, а в конце ужина под аплодисменты в зал выходит шеф-повар.