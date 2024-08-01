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Путаница на Портале здоровья: детей отметили как тяжелобольных и приписали им психические расстройства

Александра Саарнийт
, журналист
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Инцидент нападения, который был зарегистрирован десять лет назад в отделении скорой помощи, теперь считается причиной наличия у женщины психических и поведенческих расстройств.
Инцидент нападения, который был зарегистрирован десять лет назад в отделении скорой помощи, теперь считается причиной наличия у женщины психических и поведенческих расстройств. Фото: Sander Ilvest

Несколько человек обнаружили на Портале здоровья вызывающие беспокойство ошибочные диагнозы, из-за которых им рекомендовалось сделать прививку. Администраторы портала советуют перепроверить свои медицинские данные.

Перевод: Ева Ойжинская

В начале июля жительница Таллинна Рийн, зайдя на Портал здоровья, обнаружила, что ей рекомендуется вакцинироваться против Covid-19, так как она относится к группе риска. «Там значился диагноз "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя". У меня точно нет такого диагноза!» - сказала Рийн.

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