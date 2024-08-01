Несколько человек обнаружили на Портале здоровья вызывающие беспокойство ошибочные диагнозы, из-за которых им рекомендовалось сделать прививку. Администраторы портала советуют перепроверить свои медицинские данные.
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Путаница на Портале здоровья: одних детей заклеймили как тяжело больных, другому ребенку приписали психические расстройства
Перевод: Ева Ойжинская
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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