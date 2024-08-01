Путаница на Портале здоровья: одних детей заклеймили как тяжело больных, другому ребенку приписали психические расстройства

В начале июля жительница Таллинна Рийн, зайдя на Портал здоровья, обнаружила, что ей рекомендуется вакцинироваться против Covid-19, так как она относится к группе риска. «Там значился диагноз "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя". У меня точно нет такого диагноза!» - сказала Рийн.