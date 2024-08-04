ПУТЕШЕСТВИЕ Из Неаполя в Санкт-Петербург и Москву

Попутчик любимой жены из меня так себе. С ней я иногда путешествую по красивым и безопасным странам, но нравятся мне места пострашнее. В красивой стране я испытываю некоторое беспокойство. Кайя - моя супруга и мой психиатр. С ней можно спокойно жить и путешествовать. Но спокойствие для меня имеет свои границы, через которые я не хочу и не могу переступать. Оно может легко перерасти в праздность разума и чувств. И вы превратитесь в живого мертвеца. Таких можно каждый день встретить на улице.