Попутчик любимой жены из меня так себе. С ней я иногда путешествую по красивым и безопасным странам, но нравятся мне места пострашнее. В красивой стране я испытываю некоторое беспокойство. Кайя - моя супруга и мой психиатр. С ней можно спокойно жить и путешествовать. Но спокойствие для меня имеет свои границы, через которые я не хочу и не могу переступать. Оно может легко перерасти в праздность разума и чувств. И вы превратитесь в живого мертвеца. Таких можно каждый день встретить на улице.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ Из Неаполя в Санкт-Петербург и Москву
Десять лет назад был афганский период. Потом немного Африки. Монголии. России. Благодаря киносъемкам я увидел мир и населяющих его людей с таких сторон, которые в качестве туриста не увидишь. Сейчас - украинский период. Я не знаю, сколько он продлится и что будет потом. Эстонский период у меня постоянно.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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