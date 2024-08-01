Существует опасность для ребенка: департамент призывает сдать в магазин дефектную автолюльку

Транспортный департамент сообщает, что через систему RAPEX (система оперативного оповещения об опасных потребительских товарах) поступило извещение об опасности детских автокресел Kinderkraft I-CARE i-Size моделей KCICAR00BLU0000, KCICAR00BLK0000, KCICAR00BLK00BS, KCICAR00GRY00BS, KCICAR00GRY000.

Во время проверки качества продукции производитель автолюльки обнаружил, что после длительного использования одно из креплений на ручке автокресла может ослабнуть, что может представлять опасность для ребенка, когда детское автокресло во время транспортировки держат за ручку.

Предупреждение касается автокресел Kinderkraft I-CARE i-Size с номером партии 23W17-23W46. Номер партии можно найти на наклейке под сиденьем. Номеру партии предшествует код модели, например: KCICAR00GRY0000/23W46.

Если номер партии вашего детского кресла Kinderkraft попадает в указанный интервал, пожалуйста, обратитесь для возврата кресла к предприятию, которое вам его продало.

Четыре года назад Транспортный департамент также предупреждал о проблемных автокреслах фирмы Kinderkraft.