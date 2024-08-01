«Это мой личный враг, враг ислама»: Кадыров обещает убивать противников хиджаба

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против ношения одежды, закрывающей лицо. Но, по его мнению, те, кто выступает против ношения хиджаба - враги ислама. Об этом он сказал на заседании правительства Чечни.

Кадыров отметил, что в Чечню приезжает много гостей разных вероисповеданий, их форма одежды власти «не волнует». «Нас волнует форма одежды наших [жителей]. Мы призываем, не наказываем, чтобы надевали платки. А те, кто говорит, чтобы не надевали хиджаб - это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает», - сказал Кадыров.

Он также пообещал убить тех, кто скажет его дочери снять хиджаб.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», - заявил глава Чечни. В этот момент на видео показывали дочь Кадырова, заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырову.

Хиджаб - платок, покрывающий волосы, уши и шею женщины. Хиджабом также называют традиционный исламский «дресс-код», который предполагает закрытые ноги вплоть до лодыжек, руки до запястий и покрытую голову.

В конце мая вице-спикер Госдумы России Вячеслав Даванков внес законопроект, в котором говорится о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на «закрепление светского характера образования».