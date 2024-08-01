В Эстонии появился новый заместитель командующего Силами обороны

До вступления в новую должность генерал-майор Рауно Сирк служил военным представителем от Эстонии в Верховном главнокомандовании объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE). Ранее был в должности командующего военно-воздушными силами (ВВС) Эстонии и директором центра государственных оборонных инвестиций. Кроме того, генерал-маойр Сирк руководил авиабазой и служил командиром штаба ВВС. В 2014 году стал офицером года.

«За последние годы развитие оборонных сил и государственной защиты было очень динамичным, появилось много новых возможностей. Множество военных проектов находятся в стадии разработки. Очень быстрый темп, большие цели, огромная ответственность, но у нас очень профессиональная команда. Эстонское государство надежно есть и будет оставаться под защитой», - сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Рауно Сирк.

Генерал-майор Сирк начал свою военную службу в 1993 году, поступив в военную школу академии государственной обороны. Он окончил американский военно-воздушный колледж, а также повышал квалификацию в военно-воздушной и управленческой областях. Сирк награжден Орденом Орлиного креста IV степени, крестом за образцовую службу и медалью за долгую службу в Силах обороны.