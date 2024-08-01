В очередной раз изменились правила провоза жидкости в ручной клади

Ограничения вводятся в связи с необходимостью улучшить конфигурацию нового досмотрового оборудования, которое уже используется в нескольких аэропортах Европы, в том числе и в Таллинне.

«Для обеспечения безопасности авиапассажиров необходимо вернуться к ограничению на провоз жидкостей в небольших емкостях во всех европейских аэропортах, где ограничения на провоз жидкостей уже были ослаблены», - пояснил в переданном BNS комментарии директор авиационной службы Транспортного департамента Юллар Салумяэ.

«Это решение не является результатом возросшей угрозы для авиации, а представляет собой необходимую превентивную меру до тех пор, пока не будет найдено решение технической проблемы», - отметил он.

Других изменений новые правила для пассажиров не вносят. Так, жидкости по-прежнему не нужно будет помещать в прозрачный пакет и вынимать из ручной клади при прохождении контроля безопасности в Таллиннском аэропорту.

Пассажирам будет разрешено провозить в ручной клади любое количество емкостей с жидкостью объемом не более 100 миллилитров, которые можно будет отделить друг от друга в разных частях багажа.

По словам начальника отдела авиационной безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакаса, новое ограничение может временно привести к увеличению очередей на контроле безопасности.

«С 1 сентября пассажиры при упаковке ручной клади должны будут следовать новым правилам. Я рекомендую проверять текущую информацию на сайте аэропорта перед поездкой и прибывать в аэропорт за два часа до вылета, так как в случае одновременного вылета нескольких рейсов и большого количества пассажиров, упаковавших в ручную кладь большое количество жидкостей, могут возникнуть очереди на досмотре», - сказал Пихлакас.

Лекарства и детское питание в контейнерах объемом более 100 миллилитров по-прежнему можно проносить через досмотр, но при этом их необходимо изъять из ручной клади и досматривать с помощью другого устройства.

Постановление будет действовать во всех аэропортах стран-членов ЕС, включая Таллиннский аэропорт, который будет использовать для досмотра новое оборудование EDS CB C3.

Новое ограничение будет действовать до тех пор, пока новое оборудование для досмотра не будет модернизировано для более точного обнаружения жидких взрывчатых веществ и пока не будет найдено согласованное на международном уровне решение, позволяющее снять ограничение на провоз жидкостей.