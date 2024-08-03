ИЗ ЖИЗНИ Клаудия из Тарту: танец фламенко для любимой бабушки и цыганская душа

Начнем с запайки. После средней школы моя одноклассница Клаудия Шевченко, которая теперь уже около десяти лет носит фамилию Ленаэртс, четыре года проработала запайщицей. Она запаивала полиэтиленовые пакеты на Тартуской гребеночной фабрике. Те же четыре года после окончания школы я работал столяром на Тартуском мебельном комбинате. Целлофановые пакеты были в дефиците. Если бы я тогда знал, что Клаудия запаивает полиэтиленовые пакеты, то обменял бы их у нее на шурупы. Шурупов у меня хватало. Какое-то ощущение пустоты оставалось внутри, если по возвращении с работы домой ни одного не засунул в карман.