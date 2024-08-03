Клаудия приносит из комнаты несколько пар туфель для фламенко, демонстрируя их подошвы и каблуки. В мысках и набойках каблуков полно крошечных гвоздиков! Стук этих гвоздиков об пол мы во время танца и слышим. Удар об пол мыском, каблуком, всей подошвой, верхней частью мыска. Разные звуки, разная высота звуков, разные ритмы, разная интенсивность. Это какой-то отдельный мир...
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ИЗ ЖИЗНИ ⟩ Клаудия из Тарту: танец фламенко для любимой бабушки и цыганская душа
Начнем с запайки. После средней школы моя одноклассница Клаудия Шевченко, которая теперь уже около десяти лет носит фамилию Ленаэртс, четыре года проработала запайщицей. Она запаивала полиэтиленовые пакеты на Тартуской гребеночной фабрике. Те же четыре года после окончания школы я работал столяром на Тартуском мебельном комбинате. Целлофановые пакеты были в дефиците. Если бы я тогда знал, что Клаудия запаивает полиэтиленовые пакеты, то обменял бы их у нее на шурупы. Шурупов у меня хватало. Какое-то ощущение пустоты оставалось внутри, если по возвращении с работы домой ни одного не засунул в карман.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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