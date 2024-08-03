Сб, 3.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ИЗ ЖИЗНИ Клаудия из Тарту: танец фламенко для любимой бабушки и цыганская душа

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
Copy
Клаудия Ленаэртс, не только танцовщица и преподаватель фламенко.
Клаудия Ленаэртс, не только танцовщица и преподаватель фламенко. Фото: Вахур Лайапеа

Клаудия приносит из комнаты несколько пар туфель для фламенко, демонстрируя их подошвы и каблуки. В мысках и набойках каблуков полно крошечных гвоздиков! Стук этих гвоздиков об пол мы во время танца и слышим. Удар об пол мыском, каблуком, всей подошвой, верхней частью мыска. Разные звуки, разная высота звуков, разные ритмы, разная интенсивность. Это какой-то отдельный мир...

Начнем с запайки. После средней школы моя одноклассница Клаудия Шевченко, которая теперь уже около десяти лет носит фамилию Ленаэртс, четыре года проработала запайщицей. Она запаивала полиэтиленовые пакеты на Тартуской гребеночной фабрике. Те же четыре года после окончания школы я работал столяром на Тартуском мебельном комбинате. Целлофановые пакеты были в дефиците. Если бы я тогда знал, что Клаудия запаивает полиэтиленовые пакеты, то обменял бы их у нее на шурупы. Шурупов у меня хватало. Какое-то ощущение пустоты оставалось внутри, если по возвращении с работы домой ни одного не засунул в карман.

Клаудия была моей одноклассницей. Мы учились в спортивном классе 10-й средней школы Тарту. Наверное, это был первый спортивный класс в Эстонии. Мы до сих пор собираемся каждые пять лет и смотрим, что с нами сделало время. На прошлой неделе класс встретился на похоронах нашей одноклассницы. Со временем таких встреч будет все больше и больше... Пока однажды последний одноклассник или последняя одноклассница не отправит в последний путь последнего одноклассника или последнюю одноклассницу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх