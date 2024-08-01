Новым командиром дивизии Сил обороны стал генерал-майор Индрек Сирель

Индрек Сирель начал свою службу в Калевском пехотном батальоне командиром роты. Он также служил в Вируском пехотном батальоне и на различных должностях оперативного отдела генерального штаба Сил обороны. Генерал-майор Сирель служил в Афганистане в 2004-2005 годах в должности офицера по планированию в штабе ISAF.

Сирель служил командиром Скаутского батальона с 2005 по 2006 год. Он также был командиром штаба сухопутных войск, а в 2008 году стал командиром сухопутных войск. Кроме того, генерал-майор Сирель был заместителем командира учебного отдела объединенного командования НАТО в Брюнсюме в Нидерландах. В период 2016-2021 занимал должность заместителя командующего Силами обороны.

До вступления в новую должность генерал-майор Сирель был военным представителем Эстонии в НАТО и Европейском Союзе. Он закончил курсы по командованию штабом вооруженных войск, а также генеральские курсы в Форт Ливенворт в США. У него пройдены специальные курсы для генералов в Финляндии. Сирель получил степень магистра в области стратегических исследований в 2009 году в военном колледже в США.

«Я продолжу развитие дивизии. Как и мой предшественник генерал-майор Вейко-Велло Пальм сосредоточусь на основной боевой задаче дивизии: ведение наземного боя в рамках планов по обороне», - сказал генерал-майор Индрек Сирель.

«Я уверен, что дивизия в составе более крупных сил уже сейчас готова защищать Эстонию. У нас есть возможность повысить эффективность этой подготовки. От нас самих, а именно от каждого военнослужащего, от каждого бойца в запасе, от гражданского служащего, зависит готовность и развитие дивизии как целостного подразделения», - добавил Сирель.

Дивизия выполняет две основные задачи в обороне Эстонии - объединяет боевые действия округов территориальной обороны, бригад и других родов войск и является связующим звеном с союзниками и их военными возможностями. Основной задачей дивизии является планирование и выполнение боевых действий в зоне своей ответственности частями, которые входят в ее состав или были временно ей приданы, в том числе частями иностранных вооруженных сил. Зона действия дивизии охватывает всю территорию Эстонии.