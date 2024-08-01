ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Сокращения, новые заводы в Ида-Вирумаа и усиленный контроль на пограничных пунктах

В четверг на пресс-конференции правительства на вопросы журналистов ответили премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ), министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ), министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), а также министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200»).