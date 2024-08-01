КОЛОНКА POSTIMEES В пятерке последних: нельзя создать что-то из ничего

Но на этом разговоры о топе-5 в последние дни не закончились. «Богатая страна - это дорогая страна», - написал Андрес Сутть, депутат Рийгикогу от Партии реформ, в рубрике мнений Eesti Päevaleht. Он считает, что мы движемся к пятерке самых богатых стран Европы. Несомненно, мы шли к этому десятилетиями, но то, что привело нас сюда, больше не может вести нас вперед. Этого просто нельзя допустить.

Другими словами, богатство может возникнуть только благодаря труду и добавленной стоимости, а не благодаря налогам или перераспределению существующего имущества. В той же рубрике мнений Eesti Päevaleht высказался Райво Варе, который отметил, что невозможно объяснить людям, что дополнительные налоги помогут экономике, сокращающейся третий год подряд. Нам действительно нужно запустить производство и восстановить экспорт, потому что продажа пива по шесть или восемь евро туристам в Старом городе Таллинна не спасет нас в долгосрочной перспективе.

Можно порадоваться тому, что спад ВВП замедлился и во втором квартале составил 1,7 процента. Но это все еще спад, а не рост.

Эстония стала и, вероятно, останется относительно дорогой страной в мировом контексте. Решением проблемы было бы повышение покупательной способности населения, но этого нельзя достичь административными мерами. Если государственный сектор повышает зарплаты, то частный сектор не может сделать того же. Нельзя создать что-то из ничего.