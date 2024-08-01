В 2007 году Партия реформ победила на выборах с лозунгом «Выведем Эстонию в пятерку самых богатых стран Европы». Особенность лозунгов и мемов в том, что они начинают жить своей собственной жизнью.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ В пятерке последних: нельзя создать что-то из ничего
Перевод: Ева Ойжинская
Во вторник директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп представил новый обзор экономической ситуации и прогнозы, отметив, что Эстония находится на пути в пятерку самых дорогих европейских стран.
Инфляция последних лет значительно ударила по кошелькам жителей Эстонии, что особенно хорошо ощущается в конце месяца. С другой стороны, когда мы путешествуем по Западной Европе, цены выглядят достаточно приемлемыми. Даже Норвегия больше не кажется нам чрезмерно дорогой. Но о чем мы говорим, если в таллиннских барах безалкогольное пиво может стоить шесть евро?
Неудивительно, что слова представителя Института конъюнктуры раздражают правительство. Экономическому советнику премьер-министра Ардо Ханссону пришлось выступить с заявлением, в котором он подчеркнул, что по уровню цен Эстония занимает 12-е место в Европейском союзе, и чтобы войти в пятерку самых дорогих стран Европы, наши цены должны расти быстрее, чем в Люксембурге и Нидерландах, что при нынешнем уровне инфляции маловероятно.
Богатство может появиться только благодаря труду и добавленной стоимости, а не благодаря налогам или перераспределению существующего имущества
Однако Ханссон не упомянул, что сравнивать наш средний уровень зарплат с Люксембургом или Нидерландами бессмысленно. Возможно, следовало бы сравнивать покупательную способность людей, и в этом случае нельзя сказать, что у нас все радужно. Учитывая цены в наших магазинах, неудивительно, что люди нередко едут за обувью и одеждой в Таиланд, Испанию и Португалию.
Но на этом разговоры о топе-5 в последние дни не закончились. «Богатая страна - это дорогая страна», - написал Андрес Сутть, депутат Рийгикогу от Партии реформ, в рубрике мнений Eesti Päevaleht. Он считает, что мы движемся к пятерке самых богатых стран Европы. Несомненно, мы шли к этому десятилетиями, но то, что привело нас сюда, больше не может вести нас вперед. Этого просто нельзя допустить.
Другими словами, богатство может возникнуть только благодаря труду и добавленной стоимости, а не благодаря налогам или перераспределению существующего имущества. В той же рубрике мнений Eesti Päevaleht высказался Райво Варе, который отметил, что невозможно объяснить людям, что дополнительные налоги помогут экономике, сокращающейся третий год подряд. Нам действительно нужно запустить производство и восстановить экспорт, потому что продажа пива по шесть или восемь евро туристам в Старом городе Таллинна не спасет нас в долгосрочной перспективе.
Можно порадоваться тому, что спад ВВП замедлился и во втором квартале составил 1,7 процента. Но это все еще спад, а не рост.
Эстония стала и, вероятно, останется относительно дорогой страной в мировом контексте. Решением проблемы было бы повышение покупательной способности населения, но этого нельзя достичь административными мерами. Если государственный сектор повышает зарплаты, то частный сектор не может сделать того же. Нельзя создать что-то из ничего.