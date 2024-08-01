Немецкий футбольный клуб «Фортуна» сообщает, что их 16-летний футболист Ньютон Опоку-Менса утонул 30 июля во время купания в озере Берта (Дуйсбург).
16-летний футболист немецкого клуба погиб страшной смертью
Как сообщается, юноша купался в озере. В какой-то момент он нырнул и не вынырнул. Около 50 человек начали поиски спортсмена. Его удалось найти и достать из воды, началась экстренная реанимация. К сожалению, спасти жизнь Опоку-Менса не удалось.
«Фортуна» отменила все тренировки и матчи у команд академии, руководство выражает глубокие соболезнования семье и близким игрока.
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