16-летний футболист немецкого клуба погиб страшной смертью

Как сообщается, юноша купался в озере. В какой-то момент он нырнул и не вынырнул. Около 50 человек начали поиски спортсмена. Его удалось найти и достать из воды, началась экстренная реанимация. К сожалению, спасти жизнь Опоку-Менса не удалось.