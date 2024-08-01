Убийство Ирины из Ласнамяэ: защитник добивается переквалификации обвинения

Ее подал защитник обвиняемого, 28-летнего Дмитрия Воронина, настаивающий на переквалификации обвинения. А вот прокуратура обжаловать решение окружного суда не стала.

В июне Таллиннский окружной суд оставил решение уездного суда по этому уголовному делу без изменения и отклонил апелляции прокурора и защиты.

Напомним, что Ирина исчезла 16 января этого года вечером, когда завершился ее рабочий день, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки на следующий день вечером, и полиция сразу приступила к выяснению обстоятельств исчезновения Ирины. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан.

Согласно обвинению, Дмитрий Воронин стал захаживать в принадлежавший жертве цветочный магазин на улице Паазику еще осенью 2022 года, и несмотря на то, что Ирина просила Дмитрия перестать это делать, он продолжал ей досаждать, а в январе решился ее убить.

Воронин ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов и также отбывал тюремный срок.