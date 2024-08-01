По центру Таллинна расставят охранников

Главная задача этой уже некоторое время охраняющей данный район команды – вмешиваться в ситуации, которые могут перерасти в серьезные правонарушения.

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По словам старейшины района Кесклинн Сандера Андла (Партия реформ), люди вполне могут чувствовать себя в безопасности в центре города.

«Обычно никто не приходит сюда с желанием причинить вред. Однако часто такие намерения могут возникнуть в ходе ссоры при употреблении алкоголя или просто из-за излишней самоуверенности», - отметил Андла.

В большинстве случаев сотрудникам охранного предприятия как раз приходится призывать к порядку тех, кто пьянствует в обществ

енном месте. Как правило, достаточно сделать замечание собравшейся компании, и правонарушение будет пресечено. Но иногда возникает необходимость вызвать полицию или скорую помощь.

Патрули, состоящие из двух человек, обеспечивают порядок в парках и зеленых зонах центра города в течение десяти часов в день. Внимание уделяется уже известным проблемным местам скопления людей на Башенной площади, в Тоомпарке, парке Хирве, Комендантском саду, саду Датского короля, саду Канути, на горке Харью и Горке поцелуев.

По словам Андла, учитывая, что в прошлом году охранники пресекли более чем 1700 правонарушений в центре города, привлечение очередного частного охранного предприятия можно считать оправданным.

«Можно только предполагать, сколько из этих конфликтных ситуаций могли перерасти в нечто более серьезное, если бы не было предпринято никаких мер. Патрулирующие охранники, безусловно, укрепят чувство защищенности у законопослушных жителей», -заявил старейшина района Кесклинн.

Дополнительные патрули будут помогать поддерживать порядок в центре города до осени. Стоимость сезонной услуги: 20 903 евро плюс налог с оборота.